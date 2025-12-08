Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Polizei sucht Eigentümer einer Leiter
Waldbröl (ots)
Bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Schwalbenweg gelangten die Einbrecher am vergangenen Samstag (6. Dezember) mithilfe einer Leiter auf den Balkon in der ersten Etage.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6174036
Die Leiter, welche die Kriminellen vermutlich im näheren Umfeld des Schwalbenwegs gestohlen hatten, wurde von der Polizei sichergestellt. Der Eigentümer der Leiter wird gebeten, sich mit der zentralen Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell