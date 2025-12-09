Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zigarettenautomat auf dem Bernberg aufgebrochen
Gummersbach (ots)
Unbekannte brachen am Montag (8. Dezember) zwischen 16:15 Uhr und 17:45 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße Falkenhöhe auf. Die Kriminellen stahlen Bargeld und Zigaretten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell