POL-GM: Zigarettenautomat auf dem Bernberg aufgebrochen

Reichshof (ots) - In der Nacht von Sonntag (7. Dezember) auf Montag suchten Einbrecher die Sporthalle der Gesamtschule in Eckenhagen auf. Zwischen 17 Uhr und 5:45 Uhr gelangten sie über das Fenster einer Toilette in die Sporthalle, durchsuchten die Geräteräume und traten die Tür einer Behindertentoilette ein. Die Kriminellen entkamen ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

