Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskontrollen - zahlreiche Verstöße festgestellt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04.12.2025) zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr führten Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unter Federführung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 eine Kontrollstelle an der B37/Konrad-Adenauer-Brücke durch. Es wurden insgesamt 96 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei wurden die folgenden Verstöße festgestellt: Wegen technischer Mängel musste die Polizei für 17 Fahrzeuge einen Mängelbericht ausstellen

Zwei Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, da sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Gegen Beide wurden Strafverfahren eingeleitet.

Bei einem 27-jährigen Autofahrer stellten Polizeikräfte drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Er räumte ein, kürzlich Cannabis konsumiert zu haben. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass der Grenzwert für Cannabis am Steuer zwar auf 3,5 ng THC pro ml Blutserum hochgesetzt wurde, aber Vorsicht: -wenn THC im Blut nachgewiesen wird, besteht absolutes Alkoholverbot am Steuer, -unter 21-Jährige oder Personen in der Probezeit dürfen weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter dem Einfluss von THC Kraftfahrzeuge führen. Hier gilt "zero tolerance" - Absolutes Verbot, ohne Grenzwert!

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

