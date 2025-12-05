PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Mundenheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (03.12.2025-04.12.2025) zwischen 18 Uhr und 7:15 Uhr brachen bislang Unbekannte einen blauen Skoda Octavia in der Bürgermeister-Butscher-Straße, etwa auf Höhe der Hubertusstraße, auf. Was hierbei gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Haben Sie in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen rund um die Bürgermeister-Butscher-Straße gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

