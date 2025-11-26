PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bekämpfung der Eigentumskriminalität - Polizei fasst bei Kontrolltag rumänische Trickdiebe auf frischer Tat - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Vlotho, Rödinghausen (ots)

(um) Am Dienstag (25.11) fanden im Kreis Herford mehrere Kontrollen zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität, insbesondere mit Blick auf Wohnungseinbruchsdiebstahl statt. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten erhöhten durch Fuß- und Fahrzeugstreifen sowie durch Kontrollstellen die polizeiliche Präsenz am Kontrolltag im Kreisgebiet deutlich.

U.a. unterhielt die Polizei zwei feste Kontrollstellen in Hiddenhausen und Herford an den Einfahrtstraßen ins Kreisgebiet in der Nähe der Autobahnauffahrten. Nebenbei stellten die Beamtinnen und Beamten dabei mehrere Verkehrsverstöße fest. Die zusätzlich eingesetzten Polizeikräfte des Verkehrsdienstes fertigten mehrere entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Die teils zivilen Einsatzkräfte bemerkten im Rahmen der Kontrollen, gegen 15.30 Uhr, in Löhne ein verdächtiges Fahrzeug an der Alten Bünder Straße. Auf dem Parkplatz einer Drogerie und eines Lebensmittelmarktes war der PKW zu diesem Zeitpunkt mit nur einer Personen besetzt - jedoch näherten sich drei weitere Personen dem Fahrzeug auffällig schnellen Schrittes. Sie waren bis zu diesem Zeitpunkt offensichtlich in den zwei angrenzenden Geschäften gewesen. Nachdem die Beamten die vier Personen sowie das Auto einer Kontrolle unterzogen, stießen sie auf diverse Artikel, über die kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte. Eine Überprüfung des Warenbestands der angrenzenden Drogerie ergab, dass ein Teil der Artikel aus dem dortigen Sortiment kam. Die vier aus Rumänien stammenden Tatverdächtigen stehen im Verdacht als Bande zu agieren und es ebenso mit Geschick als Trickdiebe auf Gelegenheitsdiebstähle abgesehen zu haben. Dies zeigte sich bei den Durchsuchungen des PKW anhand der mitgeführten teils speziell präparierten Tathilfsmittel. Die Ermittlungen zeigten, dass die Personen an weiteren Drogerien und Buchhandlungen im Kreisgebiet waren und im Verdacht stehen ebenso hier für Diebstähle verantwortlich zu sein. Es handelt sich bei den vier Personen aus Rumänien, um zwei Männer im Alter von 38 und 42 Jahren und zwei Frauen im Alter von 33 du 37 Jahren. Sie verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und mussten daher vorläufig festgenommen werden. Die zwei Männer und zwei Frauen müssen sich nun wegen Bandendiebstahl verantworten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Herford wertet den Fahndungs- und Kontrolltag als Erfolg, wenn gleich die Ergebnisse der gewonnenen Erkenntnisse in den Ermittlungsdienstes der Kriminalpolizei erst noch ausgewertet werden. Die Polizei Herford wird Anlass unabhängig immer wieder Kontrollen im Wittekindskreis durchführen. Die Bekämpfung der Eigentumskriminalität insbesondere der Einbruchskriminalität ist ein Schwerpunkt des Sicherheitsprogramms der Polizei Herford in diesem und den vergangenen Jahren.

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

