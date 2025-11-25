PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Eine 74-jährige Bünderin betrat gestern (24.11.) gegen 9.15 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Dünner Straße. Im Eingangsbereich wurde sie von einer ihr unbekannten, etwa 50 Jahre alten Frau angerempelt. Die Bünderin setzte danach ihren Einkauf fort und bemerkte an der Kasse, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche befand. Abgelenkt durch das Anrempeln bemerkte sie offenbar nicht, dass es der etwa 160cm großen, dunkelhaarigen Frau gelang, das Portemonnaie aus der Handtasche zu entwenden. Die Unbekannte trug zum Tatzeitpunkt einen braun-beigen Mantel. In der Geldbörse befanden sich Ausweis- und Geldkarten sowie eine geringe Summe Bargeld. Zeugen, die Angaben zu der Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 09:53

    POL-HF: Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn - Zwei Personen verletzt

    Löhne (ots) - (jd) Auf der Bergkirchener Straße ereignete sich am Sonntag (23.11.) ein Verkehrsunfall: Ein 38-jähriger Löhner fuhr mit seinem VW in Richtung Werster Straße. In einem Kurvenbereich verlor der Mann um 20.12 Uhr auf der mit Schnee bedeckten und glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Der VW geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum und von dort aus in einen angrenzenden Zaun. Der Fahrer ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:51

    POL-HF: Diebstahl - 30-Jähriger entwendet Kleidung

    Herford (ots) - (jd) Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Straße Deichkamp bemerkten am Freitag (21.11.), um 17.10 Uhr einen Mann, der das Geschäft mit einem Reisekoffer betrat. In diesem Koffer verstaute er dann Kleidung und Schuhe aus dem Warenbestand des Marktes im Wert von über 700 Euro. Dann ging er zum Kassenbereich, bezahlte dort weitere Ware, die einen geringen Wert hatte und ging zum Ausgangsbereich. ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:49

    POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - Herforder beschädigt Audi und flüchtet

    Herford (ots) - (jd) Am Samstag (22.11.) ereignete sich gegen 11.46 Uhr auf der Füllenbruchstraße ein Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Herforder fuhr mit seinem Audi auf dem Rechtsabbiegestreifen der Füllenbruchstraße in Richtung Umgehungsstraße. Aufgrund der für ihn Rotlicht zeigenden Ampelanlage hielt er sein Fahrzeug an. Einem unmittelbar hinter ihm fahrenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren