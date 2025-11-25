Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Eine 74-jährige Bünderin betrat gestern (24.11.) gegen 9.15 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Dünner Straße. Im Eingangsbereich wurde sie von einer ihr unbekannten, etwa 50 Jahre alten Frau angerempelt. Die Bünderin setzte danach ihren Einkauf fort und bemerkte an der Kasse, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche befand. Abgelenkt durch das Anrempeln bemerkte sie offenbar nicht, dass es der etwa 160cm großen, dunkelhaarigen Frau gelang, das Portemonnaie aus der Handtasche zu entwenden. Die Unbekannte trug zum Tatzeitpunkt einen braun-beigen Mantel. In der Geldbörse befanden sich Ausweis- und Geldkarten sowie eine geringe Summe Bargeld. Zeugen, die Angaben zu der Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

