Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn - Zwei Personen verletzt

Löhne (ots)

(jd) Auf der Bergkirchener Straße ereignete sich am Sonntag (23.11.) ein Verkehrsunfall: Ein 38-jähriger Löhner fuhr mit seinem VW in Richtung Werster Straße. In einem Kurvenbereich verlor der Mann um 20.12 Uhr auf der mit Schnee bedeckten und glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Der VW geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum und von dort aus in einen angrenzenden Zaun. Der Fahrer sowie seine 39-jährige, ebenfalls aus Löhne stammende Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten vor Ort durch die Besetzung eines hinzugerufenen Rettungswagens behandelt werden. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass der VW mit nicht angepasster Bereifung ausgestattet war. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

