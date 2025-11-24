PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - 30-Jähriger entwendet Kleidung

Herford (ots)

(jd) Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Straße Deichkamp bemerkten am Freitag (21.11.), um 17.10 Uhr einen Mann, der das Geschäft mit einem Reisekoffer betrat. In diesem Koffer verstaute er dann Kleidung und Schuhe aus dem Warenbestand des Marktes im Wert von über 700 Euro. Dann ging er zum Kassenbereich, bezahlte dort weitere Ware, die einen geringen Wert hatte und ging zum Ausgangsbereich. Dort sprachen ihn zwei Mitarbeiter an und der bis dahin Unbekannte versuchte, gewaltsam der Situation zu entkommen. Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es den Mitarbeitern jedoch, den Mann festzuhalten. Bei ihm handelt es sich um einen 30-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Mann wurde dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 09:49

    POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - Herforder beschädigt Audi und flüchtet

    Herford (ots) - (jd) Am Samstag (22.11.) ereignete sich gegen 11.46 Uhr auf der Füllenbruchstraße ein Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Herforder fuhr mit seinem Audi auf dem Rechtsabbiegestreifen der Füllenbruchstraße in Richtung Umgehungsstraße. Aufgrund der für ihn Rotlicht zeigenden Ampelanlage hielt er sein Fahrzeug an. Einem unmittelbar hinter ihm fahrenden ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:04

    POL-HF: Kind auf Fußgängerüberweg angefahren - 10-Jähriger leicht verletzt

    Herford (ots) - (hd) Am Donnerstag (20.11.2025) ereignete sich in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Gegen 15:15 Uhr befuhr eine 53-jährige Herforderin mit ihrem Opel die Vlothoer Straße in Fahrtrichtung Stiftbergstraße. Auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Gehweg lief ein 10-jähriger Junge in gleicher Richtung. Die Autofahrerin nahm ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:03

    POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Hochwertige Werkzeuge entwendet

    Löhne (ots) - (hd) In der Nacht von Mittwoch (19.11.2025) auf Donnerstag (20.11.2025) schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Kleintransporters ein, der an der Straße "An der Sporthalle" in Löhne geparkt war. Die Täter entwendeten aus dem Handwerker-Fahrzeug diverse hochwertige Installationswerkzeuge der Marke "Festool". Nach erster Einschätzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren