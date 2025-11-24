Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - 30-Jähriger entwendet Kleidung

Herford (ots)

(jd) Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Straße Deichkamp bemerkten am Freitag (21.11.), um 17.10 Uhr einen Mann, der das Geschäft mit einem Reisekoffer betrat. In diesem Koffer verstaute er dann Kleidung und Schuhe aus dem Warenbestand des Marktes im Wert von über 700 Euro. Dann ging er zum Kassenbereich, bezahlte dort weitere Ware, die einen geringen Wert hatte und ging zum Ausgangsbereich. Dort sprachen ihn zwei Mitarbeiter an und der bis dahin Unbekannte versuchte, gewaltsam der Situation zu entkommen. Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es den Mitarbeitern jedoch, den Mann festzuhalten. Bei ihm handelt es sich um einen 30-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Mann wurde dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

