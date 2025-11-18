PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher am Werk +++ Jugendliche steigen in Schulgebäude ein +++ Graffiti auf Auto gesprüht +++

Limburg (ots)

1. Einbrecher am Werk,

Hadamar & Selters, Sonntag, 16.11.2025, 15:00 Uhr bis Montag, 17.11.2025, 19:00 Uhr

(wie) In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagabend waren in Selters und Hadamar Einbrecher am Werk. Die Unbekannten betraten in der Oberzeuzheimer Straße "Hirsenmühle" ein Grundstück und schlugen eine Terrassentür an dem dortigen Einfamilienhaus ein. So in das Gebäude gelangt wurden die Zimmer des Hauses nach Wertgegenständen durchsucht. Offenbar ohne Beute verschwanden die Einbrecher wieder. In der Taunusstraße in Niederselters gingen Unbekannte ebenfalls ein Einfamilienhaus an. Dort hebelten sie ein Fenster am Gebäude auf und gelangten so in das Innere. In den Zimmern durchwühlten die Einbrecher alle Behältnisse und entwendeten Schmuck. Danach verschwanden sie in unbekannte Richtung. Schaden und Wert der Beute summieren sich auf über 2.000 EUR.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Jugendliche steigen in Schulgebäude ein, Brechen, Dietkircher Straße, Montag, 17.11.2025, 16:20 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag sind in Niederbrechen zwei Jugendliche unbefugt in ein Schulgebäude eingedrungen. Ein Zeuge verständigte gegen 16:20 Uhr die Polizei, da er beobachtet hatte, wie zwei Jugendliche in der Dietkircher Straße über ein Fenster in ein Schulgebäude eingedrungen waren. Nach einiger Zeit kamen die beiden wieder aus dem Gebäude heraus und entfernten sich in Richtung Villmarer Straße. Die Streife machte die Eindringlinge wenig später ausfindig und kontrollierte sie. Dabei konnte ermittelt werden, dass sich die beiden 15-Jährigen eine Zeit in einem Klassenraum aufgehalten hatten und auch von einer Reinigungskraft gesehen worden waren. Zu Beschädigungen war es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen. Die Polizei hat daraufhin die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen.

3. Graffiti auf Auto gesprüht,

Hadamar-Niederweyer, Ortsstraße, Donnerstag, 13.11.2025, 16:00 Uhr bis 23:30 Uhr

(wie) In Niederweyer ist am Donnerstag der vergangenen Woche ein Pkw mit Graffitis besprüht worden. Ein 31-Jähriger hatte einen weißen Renault Master gegen 16 Uhr in der Ortsstraße geparkt. Als er gegen 23:30 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die rechte Seite mit Graffiti beschmiert hatten. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell