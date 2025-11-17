PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Radfahrerin+++

Limburg (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall mit Radfahrer

Landesstraße 3322 zwischen Gaudernbach und Hasselbach

Unfallzeit: 17.11.2025, gg. 14:30 Uhr

(JB) Am heutigen Montag kam es auf der Landesstraße 3322 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin tödlich verletzt wurde.

Gegen 14:30 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus der Gemeinde Merenberg mit ihrem Fahrrad die Landesstraße zwischen Gaudernbach und Hasselbach. Hierbei führte sie an ihrem Fahrrad zwei angeleinte Hunde mit sich. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam es auf einer langen Geraden zu einem Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Weilburg, der die Strecke ebenfalls von Gaudernbach her kommend in Richtung Hasselbach befuhr. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Auch einer der mitgeführten Hunde wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Limburg wurde zur Klärung der Unfallursache die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen angeordnet.

Die Strecke zwischen Gaudernbach und Hasselbach war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell