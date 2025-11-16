PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Einfamilienhaus+++In Pfadfinderhütte randaliert +++Kennzeichendiebstahl+++Trunkenheitsfahrt+++Wohnungsdurchsuchung nach Ladendiebstahl führt zum Auffinden von umfangreichen Diebesgut+++

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus

65551 Limburg-Lindenholzhausen, Kastanienweg

Samstag, 08.11.25 - Samstag, 15.11.25

(JK) Unbekannte Täter hebelten die Balkontür auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Der oder die unbekannten Täter gingen in den Garten des Einfamilienhauses und konnten von dort ungesehen handeln. Mit der Nutzung von Gartenmöbeln der Eigentümer konnten sie auf dem Balkon klettern. Dort hebelten sie die Balkontür auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Vermutlich verließen der oder die Täter das Haus auf dem gleichen Weg, wie sie hineingekommen waren. Das Diebesgut ist bis jetzt noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei in Limburg sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder den Tätern gemacht haben (06431 91400)

2. In Pfadfinderhütte eingedrungen und randaliert

35781 Weilburg - Odersbach, Am Steinbühl

Freitag, 14.11.2025, 17:30 Uhr - Samstag, 15.11.2025, 08:43 Uhr

(Sch) Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zugang in eine Pfadfinderhütte in Odersbach und beschädigte diverse Musikinstrumente. Von Freitag, den 14.11.2025, 17:30 Uhr auf Samstag, den 15.11.2025, 08:43 Uhr hebelte ein unbekannter Täter die Fensterläden einer Pfadfinderhütte auf, schlug anschließend die Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zugang in das Gebäudeinnere. Diebesgut wurde hierbei nicht entwendet, jedoch wurden zwei Gitarren beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR. Hinweise zu der Tat und verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471 9386 0 entgegen.

3. Diebstahl von Kennzeichen

35781 Weilburg, Schmittbachweg

Freitag, 14.11.2025, 12:00 Uhr - Samstag, 15.11.2025, 07:45 Uhr

(Sch) Im Zeitraum von Freitag, den 14.11.2025, 12:00 Uhr - Samstag, 15.11.2025, 07:45 Uhr wurden die beiden amtlichen Kennzeichen eines geparkten grauen Ford Focus im Schmittbachweg in Weilburg entwendet. Zeugen- und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06431 9140 0 in Verbindung zu setzten.

4. Fahrer eines Pkw unter Alkoholeinfluss

35794 Mengerskirchen, Knotenstraße

Samstag, 15.11.2025, 21:35 Uhr

(Sch) Am Samstagabend hat die Weilburger Polizei einen betrunkenen Fahrzeugführer in Mengerskirchen aus dem Verkehr gezogen. Gegen 21:35 Uhr wurde die Polizei auf einen Opel Meriva aufmerksam, der zuvor durch eine unsichere Fahrweise im Einmündungsbereich Brückstraße / Knotenstraße auffiel. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der 56-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Fahrzeugführer wurde zwecks Durchführung der Blutentnahme vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06431 9140 0 entgegen.

5. Nach Ladendiebstahl und Wohnungsdurchsuchung wurde umfangreiches Diebesgut sichergestellt

65549 Limburg, Westerwaldstraße 11 - Kaufland (Diebstahl)

35789 Weilmünster (Durchsuchung + Sicherstellung)

Samstag, 15.11.2025, 14:05 Uhr

Samstag, 15.11.2025, 21:15 Uhr

(JK) Nach dem Diebstahl von Zigaretten wurde Aufgrund der Entscheidung des AG Limburg wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht und umfangreiches Diebesgut sichergestellt. Der Beschuldigte entwendete zunächst mehrere Schachteln Zigaretten und konnte zunächst unerkannt flüchten. Am frühen Abend kehrte der Beschuldigte zurück und beabsichtigte im gleichen Geschäft einen Fernseher zu kaufen. Nun wurde der Beschuldigte wiedererkannt und bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Hier konnten insgesamt 224 Gegenstände sichergestellt, bei denen der Verdacht des Diebstahl zu vermuten war. Bei den Gegenständen handelt es sich um alle Arten von Kleidungsstücken, Kosmetika, Brillen, Taschen, Erotikartikel, Spielwaren und Schmuck. Die Waren haben einen geschätzten Wert von ca. 6.000,-EUR. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 29-jährigen Mann, wohnhaft in Weilmünster. Gegen ihn wurden zwei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls und dem Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei vorgelegt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell