PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Exhibitionist im Parkhaus +++ Auto aufgebrochen +++ Angetrunken bei Unfall verletzt +++ Kind von Pkw erfasst +++

Limburg (ots)

1. Exhibitionist im Parkhaus,

Limburg, Londoner Straße, Samstag, 15.11.2025, 01:40 Uhr

(wie) Am Limburger ICE-Bahnhof hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Exhibitionist sein Unwesen getrieben. Der Mann näherte sich gegen 01:40 Uhr einem stehenden Fahrzeug am Parkhaus an der Londoner Straße. Darin saßen zwei junge Frauen und warteten. Der Unbekannte stellte sich auf dem mittleren Parkdeck in Richtung der Frauen auf und pfiff, bis er deren Aufmerksamkeit erlangt hatte. Anschließend entblößte er sein Geschlechtsteil und manipulierte daran herum. Danach verschwand der Mann durch das Parkhaus in unbekannte Richtung. Die alarmierte Polizei konnte den Täter nicht mehr ausfindig machen. Er wurde beschrieben als 50 bis 60 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit einer Schiebermütze auf dem Kopf.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Auto aufgebrochen,

Limburg, Hartensteinstraße, Samstag, 15.11.2025, 20:50 Uhr bis Sonntag, 16.11.2025, 10:00 Uhr

(wie) Unbekannte haben in Limburg ein Fahrzeug aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Ein 30-Jähriger hatte am Samstagabend seinen weißen Leihwagen der Marke VW in der Hartensteinstraße abgestellt. Als er am Sonntagvormittag zu dem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte eine Scheibe zerstört und so die Tür geöffnet hatten. Aus dem Innenraum wurden ein Laptop, eine Tasche mit Inhalt und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Angetrunken bei Unfall verletzt,

Limburg, Schiede, Samstag, 15.11.2025, 22:30 Uhr

(wie) Am späten Samstagabend ist eine angetrunkene Jugendliche in Limburg bei einem Sturz mit dem E-Scooter verletzt worden. Die 16-Jährige befuhr mit einem E-Scooter die Schiede. Auf Höhe des Bahnhofsvorplatzes blieb sie an einem Absatz zur Fahrbahnerhöhung hängen und stürzte zu Boden. Hierbei prallte sie mit dem Kinn auf den Asphalt und verletzte sich dabei. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Beamten den Alkoholgeruch im Atem der Jugendlichen. Der fällige Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 0,7 Promille. Somit leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

4. Kind von Pkw erfasst,

Elz, Luisenstraße, Samstag, 15.11.2025, 16:25 Uhr

(wie) In Elz ist am Samstagnachmittag ein Kind von einem Auto erfasst und verletzt worden. Ein 58-Jähriger befuhr mit einem Opel gegen 16:25 Uhr die Luisenstraße, als plötzlich aus einem Hof ein zehnjähriges Kind auf die Straße lief. Der Autofahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Kind mit seinem Pkw. Der Junge wurde hierdurch zu Boden gestoßen und leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte das Kind und brachte es anschließend in ein Krankenhaus. Am Auto entstand geringer Schaden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell