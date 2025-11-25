PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei Autos bei Unfall beschädigt - Fahrer leicht verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) An der Birnenstraße ereignete sich gestern (24.11.) in den frühen Morgenstunden ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Hiddenhauser fuhr um 6.50 Uhr mit seinem Smart auf der Birnenstraße als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der 46-Jährige prallte gegen den Hyundai eines 28-jährigen Hiddenhausers, der am Fahrbahnrand stand. Dieser wurde wiederum gegen den Opel eines 57-jährigen Herforders geschoben, der ebenfalls an der Straße parkte. Durch den starken Aufprall wurde außerdem eine angrenzende Grundstücksmauer beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 19.000 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Inwiefern der Unfall mit körperlichen Einschränkungen oder dem Gebrauch von Medikamenten in Zusammenhang steht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Hiddenhauser wurde zur Behandlung seiner Verletzungen und zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde sein Führerschein durch die hinzugerufenen Polizeibeamten sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

