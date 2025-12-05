PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl in Supermarkt

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am 01.12.2025 gegen 12 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Kopernikusstraße zu einem Diebstahl. Ein 55-jähriger Mann steckte Lebensmittel im Wert von rund 60 Euro in eine von ihm mitgeführte Sporttasche und legte diese in die Warenauslage. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte und von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, zog er ein Cuttermesser und bedrohte sie. Auch ein 45-jähriger Kunde, der eingreifen wollte, wurde mit dem Messer bedroht. Der Tatverdächtige versuchte zunächst mit einem Fahrrad zu fliehen, rannte dann jedoch zur nahegelegenen Bushaltestelle und stieg in einen Bus. Dort wurde er von dem 45-Jährigen gestellt. Der 55-Jährige verließ den Bus mit gezogenem Messer. Gemeinsam mit einem weiteren Passanten gelang es dem Kunden, welcher den Mann seit der Tat verfolgt hatte, diesen zu überwältigen und ihn festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Dabei wurde der 45-Jährige an der Hand leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Am Dienstag (02.12.2025) wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) einen Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des räuberischen Diebstahls aufgrund bereits vorangegangener Delikte. Der 55-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 16:30

    POL-PPRP: Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz

    Ludwigshafen (ots) - Vier Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren sollen an der Adolf-Diesterweg-Schule untereinander Feuerwerkskörper weitergeben und auch verkauft haben. Die Polizei wurde am 03.12.2025 von der Schule informiert, nachdem Lehrkräfte leere Böllerverpackungen in einem Spind gefunden hatten. Noch an der Schule konnten die Beamten bei einem der Kinder, einem 12-Jährigen, 19 Feuerwerkskörper der Kategorie F3 ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 16:06

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger - Nachtragsmeldung

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6171943 Nachdem sich am 03.12.2025 in Ludwigshafen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 15:20

    POL-PPRP: Abbiegeunfall mit zwei Verletzten

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (03.12.2025) gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Bayreuther Straße/Bruchwiesenstraße an der Auffahrt zur B 44 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die 36-jährige Unfallverursacherin mit ihrer Mercedes A-Klasse von der B44 und wollte an der Ampel nach links in die Bruchwiesenstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren