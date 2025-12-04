Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Abbiegeunfall mit zwei Verletzten

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (03.12.2025) gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Bayreuther Straße/Bruchwiesenstraße an der Auffahrt zur B 44 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die 36-jährige Unfallverursacherin mit ihrer Mercedes A-Klasse von der B44 und wollte an der Ampel nach links in die Bruchwiesenstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem bevorrechtigen 64-jährigen Fahrer einer Mercedes C-Klasse zusammen, welcher die Kreuzung von der Bayreuther Straße kommend in Richtung der B44 überfuhr. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die 36-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

