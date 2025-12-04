PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Abbiegeunfall mit zwei Verletzten

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (03.12.2025) gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Bayreuther Straße/Bruchwiesenstraße an der Auffahrt zur B 44 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die 36-jährige Unfallverursacherin mit ihrer Mercedes A-Klasse von der B44 und wollte an der Ampel nach links in die Bruchwiesenstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem bevorrechtigen 64-jährigen Fahrer einer Mercedes C-Klasse zusammen, welcher die Kreuzung von der Bayreuther Straße kommend in Richtung der B44 überfuhr. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die 36-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

  • 04.12.2025 – 15:19

    POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (2.12.-3.12.2025) im Zeitraum von 19 Uhr bis etwa 7:50 Uhr brachen bislang Unbekannte zwei Autos in der Bürgermeister-Horlacher-Straße im Stadtteil Rheingönheim auf. Bei dem ersten Auto handelt es sich um eine graue Mercedes-B-Klasse, welche auf Höhe des Vereinsheimes des TV Rheingönheim geparkt war. Das zweite Fahrzeug (grauer Alfa Romeo) war etwa auf Höhe der ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:03

    POL-PPRP: Tödlicher Arbeitsunfall

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Dienstagmorgen (02.12.2025), um 8.50 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände des Fernmeldeturms in der Ernst-Boehe-Straße in Ludwigshafen ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 40-jähriger Baustellenmitarbeiter führte ersten Erkenntnissen zufolge Arbeiten an einer Transformatorenstation durch. Hierbei erlitt er vermutlich infolge eines Stromschlages ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:59

    POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

    Mutterstadt (ots) - Unbekannte brachen am 03.12.2025 im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr - 20:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Albert-Schweitzer-Straße (zwischen Karl-Marx-Straße und Otto-Hahn-Straße) ein und stahlen Schmuck aus dem Haus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Möchten Sie ...

    mehr
