POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (2.12.-3.12.2025) im Zeitraum von 19 Uhr bis etwa 7:50 Uhr brachen bislang Unbekannte zwei Autos in der Bürgermeister-Horlacher-Straße im Stadtteil Rheingönheim auf. Bei dem ersten Auto handelt es sich um eine graue Mercedes-B-Klasse, welche auf Höhe des Vereinsheimes des TV Rheingönheim geparkt war. Das zweite Fahrzeug (grauer Alfa Romeo) war etwa auf Höhe der Kastellstraße abstellt. Aufgrund der örtlichen Nähe wird ein Zusammenhang beider Taten vermutet. Insgesamt wurden Werkzeuge sowie eine Handtasche gestohlen. Haben Sie in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Bürgermeister-Horlacher-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

