POL-PPRP: Tödlicher Arbeitsunfall
Ludwigshafen (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz
Am Dienstagmorgen (02.12.2025), um 8.50 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände des Fernmeldeturms in der Ernst-Boehe-Straße in Ludwigshafen ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 40-jähriger Baustellenmitarbeiter führte ersten Erkenntnissen zufolge Arbeiten an einer Transformatorenstation durch. Hierbei erlitt er vermutlich infolge eines Stromschlages tödliche Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell