POL-PPRP: Tödlicher Arbeitsunfall

Mutterstadt (ots) - Unbekannte brachen am 03.12.2025 im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr - 20:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Albert-Schweitzer-Straße (zwischen Karl-Marx-Straße und Otto-Hahn-Straße) ein und stahlen Schmuck aus dem Haus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Möchten Sie ...

