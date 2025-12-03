Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger

Ludwigshafen-Süd (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 17:30 Uhr ereignete sich im Bereich der Kreuzung Mundenheimer Straße/Wittelsbachstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Kollision zwischen einem Personenkraftwagen und einem Fußgänger stattfand. Der verletzte Fußgänger wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo er in der Folge verstarb. Zwecks Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger für Unfallrekonstruktion beauftragt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat die Ermittlungen aufgenommen.

