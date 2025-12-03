Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteile - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Montag (01.12.2025, 21 Uhr) auf Dienstag (02.12.2025, 4 Uhr), drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Schulstraße ein. Die Täter brachen drei Kellerabteile auf und entwendeten mehrere Handys und Alkohol im Gesamtwert von 1.000 Euro.

Haben Sie die etwas beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell