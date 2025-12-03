PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteile - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Montag (01.12.2025, 21 Uhr) auf Dienstag (02.12.2025, 4 Uhr), drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Schulstraße ein. Die Täter brachen drei Kellerabteile auf und entwendeten mehrere Handys und Alkohol im Gesamtwert von 1.000 Euro.

Haben Sie die etwas beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 13:14

    POL-PPRP: Autofahrer beschädigt Straßenschild - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (02.12.2025), gegen 17:10 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in der Niederfeldstraße, auf Höhe des Sportplatzes, über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Ein Zeuge beobachtete einen blauen SUV mit einem männlichen Fahrer. Können Sie genauere Hinweise zum Fahrer und der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 13:13

    POL-PPRP: Unbekannte verletzen Mann

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, den 02.12.2025, gegen 19:00 Uhr, bedrohten und verletzten drei bislang unbekannte Täter in der Rheinuferstraße einen 25-jährigen Mann. Der Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 25-Jährige beschreibt die Täter wie folgt: - zwei männliche Täter, dunkel gekleidet, etwa 14-16 Jahre alt, ca. 1,60-1,65 m groß - eine weibliche Täterin, etwa 14-16 Jahre alt Rückfragen ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 13:13

    POL-PPRP: Verkehrsunfall - Auto überschlägt sich

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 02.12.2025, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich auf der Rheinallee in Fahrtrichtung Yorckstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen und einem 56-jährigen Autofahrer. Beide Fahrzeuge befuhren nebeneinander die Rheinallee, als der 24-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte und dabei den nachfolgenden Verkehr missachtete. In der Folge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren