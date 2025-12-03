PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall - Auto überschlägt sich

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 02.12.2025, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich auf der Rheinallee in Fahrtrichtung Yorckstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen und einem 56-jährigen Autofahrer. Beide Fahrzeuge befuhren nebeneinander die Rheinallee, als der 24-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte und dabei den nachfolgenden Verkehr missachtete. In der Folge kollidierte er mit dem Fahrzeug des 56-Jährigen, das sich daraufhin drehte und überschlug. Der 56-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

