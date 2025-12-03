PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Berauschter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (03.12.2025) gegen 4:15 Uhr kontrollierten Polizeikräfte in der Bruchwiesenstraße einen 23-jährigen Autofahrer. Von dem Mann ging Alkoholgeruch aus, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Weiterhin räumte der 23-Jährige ein, kürzlich Cannabis konsumiert zu haben. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass der Grenzwert für Cannabis am Steuer zwar auf 3,5 ng THC pro ml Blutserum hochgesetzt wurde, aber Vorsicht: -wenn THC im Blut nachgewiesen wird, besteht absolutes Alkoholverbot am Steuer, -unter 21-Jährige oder Personen in der Probezeit dürfen weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter dem Einfluss von THC Kraftfahrzeuge führen. Hier gilt "zero tolerance" - Absolutes Verbot, ohne Grenzwert!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 11:34

    POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Dienstag (01.12.- 02.12.2025) im Zeitraum von 22 Uhr bis 8:30 Uhr brachen bislang Unbekannte einen grauen Fiat 500 in der Carl-Clemm-Straße etwa auf Höhe der St.-Gallus-Straße im Stadtteil Friesenheim auf. Hierbei wurde ein Rucksack aus dem geparkten Fahrzeug entwendet. Haben Sie in der Nacht zum Dienstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Carl-Clemm-Straße gemacht? ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:58

    POL-PPRP: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizei

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Dienstag (02.12.2025) gegen 1:30 Uhr wollten Polizeikräfte in der Gräfenaustraße einen Peugeot 207 kontrollieren. Der 19-jährige Autofahrer versuchte, sich durch Wegfahren der Kontrolle zu entziehen und flüchtete in Richtung Goerdelerplatz. In der Leuschnerstraße erreichte das Auto eine geschätzte Geschwindigkeit von mindestens 120 km/h. Am Ruthenplatz kollidierte der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren