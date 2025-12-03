Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Berauschter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (03.12.2025) gegen 4:15 Uhr kontrollierten Polizeikräfte in der Bruchwiesenstraße einen 23-jährigen Autofahrer. Von dem Mann ging Alkoholgeruch aus, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Weiterhin räumte der 23-Jährige ein, kürzlich Cannabis konsumiert zu haben. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass der Grenzwert für Cannabis am Steuer zwar auf 3,5 ng THC pro ml Blutserum hochgesetzt wurde, aber Vorsicht: -wenn THC im Blut nachgewiesen wird, besteht absolutes Alkoholverbot am Steuer, -unter 21-Jährige oder Personen in der Probezeit dürfen weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter dem Einfluss von THC Kraftfahrzeuge führen. Hier gilt "zero tolerance" - Absolutes Verbot, ohne Grenzwert!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell