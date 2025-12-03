Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (01.12.- 02.12.2025) im Zeitraum von 22 Uhr bis 8:30 Uhr brachen bislang Unbekannte einen grauen Fiat 500 in der Carl-Clemm-Straße etwa auf Höhe der St.-Gallus-Straße im Stadtteil Friesenheim auf. Hierbei wurde ein Rucksack aus dem geparkten Fahrzeug entwendet.

Haben Sie in der Nacht zum Dienstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Carl-Clemm-Straße gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell