Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Glätteunfall mit verletzter Rollerfahrerin

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (01.12.2025) gegen 7:20 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Motorroller die Wollstraße in Richtung der Mannheimer Straße. Aufgrund winterglatter Fahrbahn stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Winter ist zurück - und birgt einige Gefahren Mit Schnee und eisigen Witterungsverhältnissen hat sich der Winter zumindest in Teilen von Rheinland-Pfalz bereits zurückgemeldet und Gefahren im Straßenverkehr mitgebracht. Daher rät die Polizei: -Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse an. -Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, um im Falle einer Gefahrenbremsung auf einer rutschigen Fahrbahn noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
  • 02.12.2025 – 15:57

    POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (01.12.2025) zwischen 6:30 Uhr und 23:30 Uhr kam es in der Kanalstraße etwa auf Höhe des Hemshofparkes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte den geparkten Golf (Farbe grau) am Fahrzeugheck und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Haben Sie am Montag den Unfall in der Kanalstraße beobachtet oder können das flüchtige Fahrzeug ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:56

    POL-PPRP: Polizeieinsatz wegen Randalierer

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (01.12.2025) gegen 15:30 Uhr mussten Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu einem männlichen Randalierer am Berliner Platz ausrücken. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 32-Jährige soll zuvor an der dortigen Straßenbahnhaltestelle herumgeschrien sowie Passanten angepöbelt haben. Da er sich trotz eines Platzverweises nicht entferne, musste er in polizeiliches ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:55

    POL-PPRP: Alleinunfall wegen Glätte

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (01.12.2025) gegen 9 Uhr befuhr eine 65-jährige Autofahrerin die B44 von Rheingönheim kommend in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Auffahrt Ludwigshafen-Zentrum glitt sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn in die dortige rechte Leitplanke. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Leitplanke ...

    mehr
