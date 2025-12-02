PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizei

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (02.12.2025) gegen 1:30 Uhr wollten Polizeikräfte in der Gräfenaustraße einen Peugeot 207 kontrollieren. Der 19-jährige Autofahrer versuchte, sich durch Wegfahren der Kontrolle zu entziehen und flüchtete in Richtung Goerdelerplatz. In der Leuschnerstraße erreichte das Auto eine geschätzte Geschwindigkeit von mindestens 120 km/h. Am Ruthenplatz kollidierte der Fahrer mit einem Stahlträger, an welchem die Oberleitung der Straßenbahn angebracht ist. Der Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Es stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein hat. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung, weshalb dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. An der Straßenbahnanlage entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 EUR. Falls Sie durch das Fahrverhalten des Peugeot gefährdet wurden, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. Die Polizei warnt: Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung sowie eines Verbotenes Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Zudem wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 15:57

    POL-PPRP: Glätteunfall mit verletzter Rollerfahrerin

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (01.12.2025) gegen 7:20 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Motorroller die Wollstraße in Richtung der Mannheimer Straße. Aufgrund winterglatter Fahrbahn stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Winter ist zurück - und birgt einige Gefahren Mit Schnee und eisigen Witterungsverhältnissen hat sich der ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:57

    POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (01.12.2025) zwischen 6:30 Uhr und 23:30 Uhr kam es in der Kanalstraße etwa auf Höhe des Hemshofparkes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte den geparkten Golf (Farbe grau) am Fahrzeugheck und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Haben Sie am Montag den Unfall in der Kanalstraße beobachtet oder können das flüchtige Fahrzeug ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:56

    POL-PPRP: Polizeieinsatz wegen Randalierer

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (01.12.2025) gegen 15:30 Uhr mussten Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu einem männlichen Randalierer am Berliner Platz ausrücken. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 32-Jährige soll zuvor an der dortigen Straßenbahnhaltestelle herumgeschrien sowie Passanten angepöbelt haben. Da er sich trotz eines Platzverweises nicht entferne, musste er in polizeiliches ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren