Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizei

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (02.12.2025) gegen 1:30 Uhr wollten Polizeikräfte in der Gräfenaustraße einen Peugeot 207 kontrollieren. Der 19-jährige Autofahrer versuchte, sich durch Wegfahren der Kontrolle zu entziehen und flüchtete in Richtung Goerdelerplatz. In der Leuschnerstraße erreichte das Auto eine geschätzte Geschwindigkeit von mindestens 120 km/h. Am Ruthenplatz kollidierte der Fahrer mit einem Stahlträger, an welchem die Oberleitung der Straßenbahn angebracht ist. Der Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Es stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein hat. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung, weshalb dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. An der Straßenbahnanlage entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 EUR. Falls Sie durch das Fahrverhalten des Peugeot gefährdet wurden, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. Die Polizei warnt: Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung sowie eines Verbotenes Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Zudem wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell