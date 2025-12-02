Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (01.12.2025) zwischen 6:30 Uhr und 23:30 Uhr kam es in der Kanalstraße etwa auf Höhe des Hemshofparkes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte den geparkten Golf (Farbe grau) am Fahrzeugheck und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Haben Sie am Montag den Unfall in der Kanalstraße beobachtet oder können das flüchtige Fahrzeug beschreiben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

