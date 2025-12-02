PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Mundenheim (ots)

Im Zeitraum von Sonntagmittag (30.11.2025, 14 Uhr) bis Montagmorgen (01.12.2025, 7:20 Uhr) brachen bislang Unbekannte einen grauen Ford Mondeo in der Pfarrer-Krebs-Straße, etwa auf Höhe der Straße "Im Rosenhof", auf. Hierbei wurden Werkzeuge aus dem geparkten Fahrzeug entwendet. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich. Haben Sie Sonntagnachmittag oder in Nacht zum Montag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Pfarrer-Krebs-Straße gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

