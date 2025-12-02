POL-PPRP: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum vom 28.11.2025, 18 Uhr, bis zum 01.12.2025, 8 Uhr, gelangten Unbekannte auf ein Baustellengelände in der Havering-Allee (Nähe Europaplatz) und entwendeten Baumaschinenzubehör im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
