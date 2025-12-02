PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 28.11.2025, 18 Uhr, bis zum 01.12.2025, 8 Uhr, gelangten Unbekannte auf ein Baustellengelände in der Havering-Allee (Nähe Europaplatz) und entwendeten Baumaschinenzubehör im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 11:03

    POL-PPRP: Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 30.11.2025, 18 Uhr, bis 01.12.2025, 6 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheiben zweier in der St. Ingberter Straße (Nähe Mannheimer Straße) abgestellter Transporter ein. Aus einem der Fahrzeuge entwendeten sie Werkzeug im Wert von rund 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:03

    POL-PPRP: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Montag, 01.12.2025, zwischen 16 und 20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße (Ecke Hans-Sachs-Straße) in Speyer ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 20:50

    POL-PPRP: (Speyer) - Schwelbrand Wohnanwesen

    Speyer (ots) - Am Montag, den 01.12.2025, gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein Brand in der Dehnfuge zwischen zwei Gebäudeteilen, welcher augenscheinlich durch Bitumenarbeiten ausgelöst wurde. Durch die Feuerwehr konnte der Brand eingedämmt werden, bevor er auf den Gebäudekomplex übergreifen konnte. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden die Bewohner durch die Feuerwehr vorsorglich evakuiert und werden bis zum Abschluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren