Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz wegen Randalierer

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (01.12.2025) gegen 15:30 Uhr mussten Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu einem männlichen Randalierer am Berliner Platz ausrücken. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 32-Jährige soll zuvor an der dortigen Straßenbahnhaltestelle herumgeschrien sowie Passanten angepöbelt haben. Da er sich trotz eines Platzverweises nicht entferne, musste er in polizeiliches Gewahrsam genommen werden.

