POL-PPRP: Polizeieinsatz wegen Randalierer
Ludwigshafen (ots)
Am Montagnachmittag (01.12.2025) gegen 15:30 Uhr mussten Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu einem männlichen Randalierer am Berliner Platz ausrücken. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 32-Jährige soll zuvor an der dortigen Straßenbahnhaltestelle herumgeschrien sowie Passanten angepöbelt haben. Da er sich trotz eines Platzverweises nicht entferne, musste er in polizeiliches Gewahrsam genommen werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell