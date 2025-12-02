POL-PPRP: Polizeieinsatz wegen Randalierer

Ludwigshafen/Gartenstadt (ots) - Am Montagmorgen (01.12.2025) gegen 8 Uhr befuhr eine 36-jährige Fahrradfahrerin die Kallstadter Straße von der Raschigstraße kommend. Beim Abbiegen in die Damaschkestraße stürzte sie aufgrund winterglatter Fahrbahn zu Boden. Sie wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Winter ist zurück - und birgt einige Gefahren Mit Schnee und eisigen ...

