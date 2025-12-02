Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alleinunfall wegen Glätte

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (01.12.2025) gegen 9 Uhr befuhr eine 65-jährige Autofahrerin die B44 von Rheingönheim kommend in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Auffahrt Ludwigshafen-Zentrum glitt sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn in die dortige rechte Leitplanke. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Leitplanke entstand nur geringer Sachschaden. Mit Schnee und eisigen Witterungsverhältnissen hat sich der Winter zumindest in Teilen von Rheinland-Pfalz bereits zurückgemeldet und Gefahren im Straßenverkehr mitgebracht. Besonders in der kalten Jahreszeit müssen sich alle Verkehrsteilnehmer auf schlechte Sicht- und Wetterverhältnisse einstellen. Kommen Nebel oder Niederschlag hinzu, kann örtlich gefährliche Reifglätte entstehen. Daher rät die Polizei: -Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse an. -Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, um im Falle einer Gefahrenbremsung auf einer rutschigen Fahrbahn noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen. -Fahren Sie im Winter mit Winterreifen. Bei Schneeglätte, reifüberzogenen oder vereisten Fahrbahnen kann die Fahrt mit Sommerreifen sehr schnell im Straßengraben enden. -Entfernen Sie vor Fahrtantritt Eis und Schnee vom Fahrzeug. -Jede Fensterscheibe muss eisfrei sein.

