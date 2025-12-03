Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer beschädigt Straßenschild - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (02.12.2025), gegen 17:10 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in der Niederfeldstraße, auf Höhe des Sportplatzes, über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Ein Zeuge beobachtete einen blauen SUV mit einem männlichen Fahrer. Können Sie genauere Hinweise zum Fahrer und der Tat geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell