POL-PPRP: Unbekannte verletzen Mann
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstag, den 02.12.2025, gegen 19:00 Uhr, bedrohten und verletzten drei bislang unbekannte Täter in der Rheinuferstraße einen 25-jährigen Mann. Der Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 25-Jährige beschreibt die Täter wie folgt:
- zwei männliche Täter, dunkel gekleidet, etwa 14-16 Jahre alt, ca. 1,60-1,65 m groß - eine weibliche Täterin, etwa 14-16 Jahre alt
