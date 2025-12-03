Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte verletzen Mann

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 02.12.2025, gegen 19:00 Uhr, bedrohten und verletzten drei bislang unbekannte Täter in der Rheinuferstraße einen 25-jährigen Mann. Der Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 25-Jährige beschreibt die Täter wie folgt:

- zwei männliche Täter, dunkel gekleidet, etwa 14-16 Jahre alt, ca. 1,60-1,65 m groß - eine weibliche Täterin, etwa 14-16 Jahre alt

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell