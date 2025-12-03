PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gelbeuteldiebstahl auf Weihnachtsmarkt und im Supermarkt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 01.12.2025, gegen 17 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den Geldbeutel einer 34-jährigen Frau auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Platz. Vermutlich fiel die pinkfarbene Geldbörse der Marke Bench, in der sich rund 450 Euro Bargeld befanden, aus der Tasche der Geschädigten. Bereits am selben Tag, gegen 13 Uhr, stahl eine bislang unbekannte Frau in einem Supermarkt in der Kaiser-Wilhelm-Straße den Geldbeutel eines 50-jährigen Mannes, unmittelbar nachdem dieser seinen Einkauf an der Kasse bezahlt hatte.

Haben Sie die Täter beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Im Tumult von Weihnachtsmärkten oder während hastigen Situationen an Supermarktkassen, haben Taschen- und Trickdieben oft leichtes Spiel. Für sicheres Verhalten auf Weihnachtsmärkten hat die Polizei daher folgende Tipps:

   - Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände immer  
     in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht 
     am Körper tragen.
   - Nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mitnehmen, wie  
     tatsächlich benötigt wird.
   - Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite dicht am 
     Körper tragen.
   - Im Gedränge verstärkt auf Wertsachen achten.
   - Misstrauisch sein, wenn man plötzlich angerempelt oder "in die 
     Zange" genommen wird.
   - Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist und die Zahlungskarte 
     gestohlen wurde, diese sofort mit dem Sperrnotruf 116 116 
     sperren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

