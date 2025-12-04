PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

Mutterstadt (ots)

Unbekannte brachen am 03.12.2025 im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr - 20:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Albert-Schweitzer-Straße (zwischen Karl-Marx-Straße und Otto-Hahn-Straße) ein und stahlen Schmuck aus dem Haus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Möchten Sie erfahren, wie Sie ihr Gebäude gerade in der dunklen Jahreszeit besser vor Einbrechern schützen können? Unter der Überschrift "Haus im Blick" informiert die Polizei heute (04.12.2025) von 10 bis 14 Uhr im Globus-Markt in Grünstadt und am 05.12.2025 von 9 bis 12 Uhr im Wasgau-Lebensmittelmarkt in Böhl-Iggelheim zum Thema Einbruchschutz. Zur Pressemeldung geht's hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6171017

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

