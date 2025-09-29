Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten am Flughafen Niederrhein

Kleve - Weeze (ots)

Am Samstagabend, 27.09.2025 kontrollierte die Bundespolizei am Airport Weeze Reisende auf dem Flug nach Tanger in Marokko. Bei der Überprüfung der Personalien eines 30-jährigen Deutschen in den polizeilichen Datenbänken wurde eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Aachen bekannt. Demnach wurde der Mann wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt. Da der Gesuchte die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, blieb ihm eine 25-tägige Haftstrafe erspart und er konnte nach Marokko ausreisen.

