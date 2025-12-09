Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe stehlen drei Jeep Wrangler

Gummersbach (ots)

Das Gelände eines Autohauses in der Bunsenstraße in Windhagen war in der Zeit von Samstag (6. Dezember) bis Montag das Ziel von Kriminellen. Von dem Außengelände der Firma stahlen die Unbekannten insgesamt drei Autos. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um zwei schwarze Jeep Wrangler, Typ Sahara, und einen schwarzen Jeep Wrangler, Typ Rubicon. An einem Auto war das Kennzeichen SI-LS547 angebracht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell