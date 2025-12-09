PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß mit vier Verletzten - Rettungshubschrauber im Einsatz

Radevormwald (ots)

Ein 75-jähriger Ford-Fahrer aus Radevormwald fuhr am Dienstag (9. Dezember) gegen 14:10 Uhr auf der B229 aus Schwenke kommend in Richtung Feldmannshaus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem VW eines 61-Jährigen aus Krefeld. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen. Auch die 74-jährige Beifahrerin des 75-Jährigen und der Beifahrer des 61-Jährigen zogen sich schwere Verletzungen zu. Der 75-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die B229 ist derzeit noch für Reinigungsarbeiten gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 09:39

    POL-GM: 16-Jähriger flüchtet vor Polizei und leistet Widerstand

    Wiehl (ots) - Am Dienstag (9. Dezember) wollten Polizisten gegen 2:40 Uhr ein Auto in der Homburger Straße anhalten. Der Fahrer des Opels missachtete die Anhaltezeichen und versuchte zu flüchten. Die Flucht endete in der Straße "An der Krähenhardt", wo es zu einer leichten Kollision zwischen dem flüchtenden Fahrzeug und dem Streifenwagen kam. Der 16-jährige Fahrer aus Wiehl setzte seine Flucht zu Fuß fort, konnte ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:38

    POL-GM: Diebe stehlen drei Jeep Wrangler

    Gummersbach (ots) - Das Gelände eines Autohauses in der Bunsenstraße in Windhagen war in der Zeit von Samstag (6. Dezember) bis Montag das Ziel von Kriminellen. Von dem Außengelände der Firma stahlen die Unbekannten insgesamt drei Autos. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um zwei schwarze Jeep Wrangler, Typ Sahara, und einen schwarzen Jeep Wrangler, Typ Rubicon. An einem Auto war das Kennzeichen SI-LS547 angebracht. ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:37

    POL-GM: Diebe stehlen Wärmepumpen

    Nümbrecht (ots) - Am Montag (8. Dezember) hebelten Unbekannte zwischen 0:30 Uhr und 9 Uhr die Tür einer Lagerhalle in der Hauptstraße auf und stahlen mehrere Wärmepumpen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02261/8199-1210 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren