Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß mit vier Verletzten - Rettungshubschrauber im Einsatz

Radevormwald (ots)

Ein 75-jähriger Ford-Fahrer aus Radevormwald fuhr am Dienstag (9. Dezember) gegen 14:10 Uhr auf der B229 aus Schwenke kommend in Richtung Feldmannshaus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem VW eines 61-Jährigen aus Krefeld. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen. Auch die 74-jährige Beifahrerin des 75-Jährigen und der Beifahrer des 61-Jährigen zogen sich schwere Verletzungen zu. Der 75-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die B229 ist derzeit noch für Reinigungsarbeiten gesperrt.

