Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall auf der Vollmerhauser Straße

POL-GM: Unfall auf der Vollmerhauser Straße
Gummersbach (ots)

Am Dienstag (9. Dezember) kam es auf der Vollmerhauser Straße zu einem Autounfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 36-Jähriger aus Gummersbach fuhr gegen 10:42 Uhr in seinem VW Polo auf der Vollmerhauser Straße in Richtung Gummersbach. Plötzlich geriet er in den Gegenverkehr, ein in Richtung Dieringhausen fahrender 70-Jähriger versuchte noch mit seinem Seat auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Auch eine 40-jährige Autofahrerin aus Gummersbach wich dem 36-Jährigen aus, wurde jedoch von dem Polo gestreift. Die 74-jährige Beifahrerin des 70-Jährigen zog sich leichte Verletzungen zu. Alle anderen blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war der Polo nicht zugelassen.

