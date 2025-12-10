POL-GM: Kettensäge aus Baucontainer gestohlen

Lindlar (ots) - Ein 46-Jährige wurde am Dienstag (9. Dezember) von einem vermeintlichen Helfer bestohlen. Der 46-Jährige, der auf einen Rollator angewiesen ist, war gegen 11:50 Uhr auf dem Weg von einer Apotheke in der Hauptstraße zu seinem Auto. Als ihm eine Tablettenbox auf den Boden fiel, half der Unbekannte ihm die Tablettenbox aufzuheben, begleitete ihn zu seinem Fahrzeug und half noch den Rollator im Auto zu ...

