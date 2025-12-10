Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kettensäge aus Baucontainer gestohlen
Wipperfürth (ots)
Unbekannte sind zwischen 19 Uhr am Montag (8. Dezember) und 16 Uhr am Dienstag in einen Baucontainer im Don-Bosco-Weg eingebrochen. Die Einbrecher entkamen mit einer Kettensäge der Marke Dewalt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
