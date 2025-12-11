Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch zur Tageszeit in Drabenderhöhe

Wiehl (ots)

Zwischen 13:30 Uhr und 22:15 Uhr am vergangenen Mittwoch (10. Dezember) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zur Miebach" ein. Nach dem misslungenen Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln, schlugen die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss ein, konnten so den Fensterhebel betätigen und in das Wohnhaus gelangen. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie Schränke und Schubladen und stahlen eine PTB-Waffe samt Waffenschein, eine Münzsammlung, Modeschmuck und einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

