Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher hebeln Kellertür auf

Hückeswagen (ots)

Zwischen 07:30 und 16:35 Uhr am Donnerstag (11. Dezember) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der August-Lütgenau-Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über die Kellertür Zugang zum Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und entkamen mit Bargeld.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

