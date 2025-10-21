Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Polizei Rheinland-Pfalz lädt zur 2. landesweiten "Crime Night" am 14. November 2025 ein

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Lust auf echten Nervenkitzel? Am Freitag, den 14. November 2025, steigt in ganz Rheinland-Pfalz die zweite "Crime Night der Polizei" - und Du kannst live dabei sein!

In Städten wie beispielsweise Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Pirmasens oder Trier warten spannende Events auf Dich: Erlebe hautnah, wie echte Ermittlerinnen und Ermittler arbeiten, löse fiktive Kriminalfälle und pack bei der Spurensicherung selbst mit an - Seite an Seite mit Profis aus Schutz- und Kriminalpolizei.

Die "Crime Night" richtet sich vor allem an Interessierte ab der 9. Klasse, aber auch an alle, die schon in Ausbildung oder Studium stecken und Lust haben, sich über ein Polizeistudium zu informieren. Neben den Mitmachaktionen bietet die Einstellungsberatung vor Ort Informationen rund um den Polizeiberuf sowie um das Bachelorstudium Polizeidienst mit den beiden Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei. Hier geht es nicht nur um Action, sondern auch um echte Zukunftschancen.

Dein Fall wartet. Bist du bereit?

Mehr Infos und alle Örtlichkeiten finden sich unter: www.polizei.rlp.de/crimenight

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell