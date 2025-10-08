PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Achtung vor Betrugsmaschen mit Künstlicher Intelligenz

LKA-RP: Achtung vor Betrugsmaschen mit Künstlicher Intelligenz
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz verdeutlichen die Gefahr vor einer wachsenden Zahl von Betrugsfällen, bei denen Täter Künstliche Intelligenz (KI) gezielt einsetzen, um Menschen zu täuschen und zu schädigen.

Durch moderne KI-Technologien sind Kriminelle in der Lage, Stimmen, Bilder, Videos und Texte täuschend echt zu imitieren - oft in Echtzeit. Ziel ist es, das Vertrauen von Betroffenen zu erschleichen, um an Geld oder sensible persönliche Daten zu gelangen.

Schutz für alle Altersgruppen: Digitale Risiken erkennen und sicher handeln

Kinder, Jugendliche und Erwachsene können durch KI-gestützte Betrugsmaschen ins Visier von Kriminellen geraten. Besonders junge Menschen werden über soziale Netzwerke kontaktiert - etwa durch Täter, die sich mithilfe künstlich erzeugter Inhalte als Gleichaltrige ausgeben oder versuchen, sie unter Druck zu setzen, etwa über sexuelle Erpressung (sogenannte Sextortion).

Aber auch Erwachsene geraten zunehmend ins Visier. Betrugsmaschen wie Schockanrufe, der sogenannte Enkeltrick oder Liebesbetrug ("Love Scamming") werden mit KI-Unterstützung noch glaubwürdiger inszeniert. Die Täter simulieren Notlagen oder emotionale Nähe, um ihre Opfer zur Überweisung von Geldbeträgen zu bewegen.

Typische Methoden KI-gestützter Betrügereien:

   - Stimmen-Imitation: KI kann aus kurzen Sprachaufnahmen Stimmen 
     täuschend echt nachahmen. So wird beispielsweise vorgetäuscht, 
     ein nahestehender Mensch sei in einer Notlage und benötige 
     dringend Hilfe.
   - Manipulierte Nachrichten und Bilder: Mit KI erzeugte E-Mails, 
     Chatverläufe oder Fotos wirken authentisch, stammen jedoch von 
     Betrügern.
   - Gefälschte Videos: KI-generierte Videos können zur Manipulation 
     oder zur Erpressung eingesetzt werden. Kriminelle nutzen so zum 
     Beispiel Deepfakes mit Promis, um gefälschte Finanz- und 
     Gesundheitsangebote glaubwürdig erscheinen zu lassen.

So schützen Sie sich:

   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - auch nicht bei 
     vermeintlich vertrauter Stimme oder bekanntem Bild.
   - Bei Zweifeln: Gespräch beenden und die Person über eine bekannte
     Nummer selbst kontaktieren.
   - Geben Sie keine sensiblen Daten oder Zugangsdaten spontan weiter
     - weder telefonisch noch online.
   - Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung privater 
     Informationen, Fotos oder Videos in sozialen Medien.
   - Sprechen Sie in der Familie über mögliche Betrugsmaschen. 
     Notfallkennwörter und gezielte Rückfragen helfen, Echtheit zu 
     prüfen.
   - Überweisen Sie kein Geld, ohne die Angaben unabhängig überprüft 
     zu haben.
   - Im Betrugsfall: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Auch die 
     Verbraucherzentrale nimmt Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (Pressestelle):
Telefon: 06131-65-60010/60011/60012
E-Mail: LKA.presse@polizei.rlp.de

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. (Pressestelle):
Tel.: 06131/2848-85
presse@vz-rlp.de
www.verbraucherzentrale-rlp.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren