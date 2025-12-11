Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach versuchtem Raub in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 10.12.2025 gegen 20:45 Uhr kam es zu einem versuchten Raub im Bereich des Parkplatzes Stargarder Tor in Neubrandenburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 20-jährige deutsche Geschädigte fußläufig auf dem Parkplatz Stargarder Tor, als er von fünf unbekannten Tatverdächtigen körperlich angegriffen und die Herausgabe von Geld gefordert wurde. Nach kurzer Zeit gelang es dem Geschädigten vom Tatort zu fliehen und per Notruf die Polizei zu verständigen. Die Tatverdächtigen flüchteten vom Tatort und konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Nach Angaben des Geschädigten waren alle Personen dunkel gekleidet. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, welche durch den alarmierten Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt wurden. Sachschaden entstand nicht.

Wer Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395/ 55825224 oder der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

