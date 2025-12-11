PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach versuchtem Raub in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 10.12.2025 gegen 20:45 Uhr kam es zu einem versuchten Raub im Bereich des Parkplatzes Stargarder Tor in Neubrandenburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 20-jährige deutsche Geschädigte fußläufig auf dem Parkplatz Stargarder Tor, als er von fünf unbekannten Tatverdächtigen körperlich angegriffen und die Herausgabe von Geld gefordert wurde. Nach kurzer Zeit gelang es dem Geschädigten vom Tatort zu fliehen und per Notruf die Polizei zu verständigen. Die Tatverdächtigen flüchteten vom Tatort und konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Nach Angaben des Geschädigten waren alle Personen dunkel gekleidet. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, welche durch den alarmierten Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt wurden. Sachschaden entstand nicht.

Wer Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395/ 55825224 oder der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 21:31

    POL-NB: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der Insel Rügen (LK V-R)

    Bergen auf Rügen (ots) - Am 10.12.2025 gegen 18:25 Uhr kam es auf der L293 zwischen Karow und Lubkow auf der Insel Rügen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 70-jährige Fahrzeugführer eines PKW Chevrolet Matiz die L293 in Richtung Prora. Vor im fuhr eine 19-jährige Frau in einem PKW VW EOS. Als ein Reh vor dem ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 16:37

    POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 84-jähriger Frau aus Polchow

    Polchow (Glowe, Insel Rügen) (ots) - Die seit dem 10. Dezember 2025 als vermisst gemeldete 84-jährige Frau aus Polchow wurde wohlbehalten aufgefunden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Die Medien werden gebeten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren