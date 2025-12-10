Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 84-jähriger Frau aus Polchow

Polchow (Glowe, Insel Rügen) (ots)

Die seit dem 10. Dezember 2025 als vermisst gemeldete 84-jährige Frau aus Polchow wurde wohlbehalten aufgefunden.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Die Medien werden gebeten, den Fahndungsaufruf und die personenbezogenen Daten zu löschen.

