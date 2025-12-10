Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Korrekturmeldung zur Folgemeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Greifswalder Innenstadt

Greifswald (ots)

In unserer Meldung vom 10. Dezember 2025, abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6176485 ist uns ein Fehler unterlaufen.

Es besteht nicht der Verdacht der gefährlichen, sondern der fahrlässigen Körperverletzung.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und darum, den korrekten Straftatbestand in der Berichterstattung zu übernehmen.

