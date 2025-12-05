Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbekannter spricht Kind an - Polizei ermittelt Hintergründe

Celle (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04.12.2025)kam es im Bereich der Ampelkreuzung Alter Bremer Weg / Neumarkt in Celle zu einem kurzen, derzeit noch nicht eindeutig einzuordnenden Vorfall zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem 11-jährigen Jungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete der Junge gegen 15:45 Uhr mit seinem Fahrrad an der Ampel, als ein unbekannter Mann ebenfalls auf einem Fahrrad neben ihm anhielt und ihn ansprach. Im Zuge des Gesprächs äußerte der Mann nach Angaben des Kindes, er wolle dessen Sachen und Fahrrad haben. Zudem hob er kurzzeitig sein Oberteil an, wobei eine Pistole im Hosenbund zu sehen gewesen sein soll. Ob es sich dabei um eine echte Waffe handelte, ist bislang unklar. Zu weiteren Handlungen oder einer körperlichen Annäherung kam es nicht. Entwendet wurde nichts. Als die Ampel auf Grün schaltete, setzte der Junge seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne dass der Mann ihm folgte oder ihn weiter ansprach. Der Junge informierte nach seiner Heimkehr seine Mutter, die im Anschluss Kontakt mit der Polizei aufnahm. Eine Beschreibung des Mannes liegt derzeit nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts aufgenommen.

