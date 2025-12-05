Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallfluchten in Adelheidsdorf und Wathlingen- Zeugen gesucht

Adelheidsdorf / Wathlingen (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 30.11.2025 auf Montag, den 01.12.2025 kam es gegen 00:00 Uhr in der Hauptstraße in Adelheidsdorf zu einem Verkehrsunfall. Das verursachende Fahrzeug beschädigte einen Holzzaun in Höhe der Hausnummer 190 und verließ anschließend den Unfallort in Fahrtrichtung Adelheidsdorf, alte Bundesstraße 3.

Kurze Zeit später, im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr bis 01:10 Uhr kam es in der Hänigser Straße in Wathlingen zu einem weiteren Verkehrsunfall am dortigen Kreisverkehr. Hierbei wurde der Kreisverkehr durch den Unfallverursacher mittig überfahren und eine Straßenlaterne beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher mit seinem PKW unerlaubt von der Unfallstelle.

Es besteht der Verdacht, dass beide Unfälle durch den gleichen Fahrzeugführer verursacht wurden.

Hinweise zu den beiden Unfällen nimmt die Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144/49564-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell