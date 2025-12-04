PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizeieinsatz in Eschede

Eschede (ots)

Heute Mittag ist es zu einem größeren Polizeieinsatz in Eschede gekommen. Den Einsatzkräften war gegen 12:15 Uhr in der Straße "Marinesiedlung" ein Mann mit einem Messer gemeldet worden. Die Polizei war schnell mit zahlreichen Kräften vor Ort. Die ersten Beamtinnen und Beamten am Einsatzort trafen dort vor einem Wohnhaus auf den beschriebenen Mann mit einem großen Küchenmesser in der Hand. Er verhielt sich ruhig und ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen. Bei dem Mann handelt es sich vermutlich um einen 35-jährigen aus Eschede. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen niemanden bedroht oder das Messer anderweitig eingesetzt. Die genaueren Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

