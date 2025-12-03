POL-CE: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt
Celle (ots)
Gestern Nachmittag (02.12.2025) hat sich in der Blumlage in Celle ein Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger gegen 14:50 Uhr mit seinem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen der Straße "Blumlage" in Richtung stadteinwärts. Eine in gleicher Richtung fahrende 78 Jahre alte Daimler-Fahrerin wollte nach rechts in den Herzog-Ernst-Ring abbiegen. Hierbei übersah sie nach bisherigen Ermittlungen den Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 1.500 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell