PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern Nachmittag (02.12.2025) hat sich in der Blumlage in Celle ein Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger gegen 14:50 Uhr mit seinem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen der Straße "Blumlage" in Richtung stadteinwärts. Eine in gleicher Richtung fahrende 78 Jahre alte Daimler-Fahrerin wollte nach rechts in den Herzog-Ernst-Ring abbiegen. Hierbei übersah sie nach bisherigen Ermittlungen den Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 11:37

    POL-CE: Feuerwerkskörper gezündet

    Celle (ots) - Gestern Abend (02.12.2025) ist es im Celler Stadtteil Heese zu einem kleineren Brand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen platzierten Unbekannte gegen 22 Uhr auf einem Baumstamm auf einer Grünfläche in der Straße "Garnseeweg" einen Feuerwerkskörper und entzündeten diesen. Hierdurch begann das Holz zu glimmen, es kam zu einer Rauchentwicklung. Außerdem wurde auf einem Laubhaufen in der Nähe ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:05

    POL-CE: Balkonbrand

    Celle (ots) - In der Goerdeler Straße in Celle ist es gestern (02.12.2025) zu einem Brand auf einem Balkon gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 16:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter vermutlich ein Blumenkübel auf einem Balkon im Erdgeschoss in Brand gesetzt. Daraufhin gerieten weitere Gegenstände auf dem Balkon in Brand. Nachbarn entdeckten den Brand und löschten ihn. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:28

    POL-CE: Verkehrsunfall

    Celle (ots) - Gestern (01.12.2025) Abend ist es in Groß Hehlen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der 53 Jahre alte Fahrer eines Omnibusses befuhr gegen 17:25 Uhr die Celler Straße / B3 aus Richtung Harburger Heerstraße kommend in Richtung "Zur Hasselklink". In Höhe der Einmündung "Zur Alten Schmiede" übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen an der dortigen Ampel wartenden Volvo und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren