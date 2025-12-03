Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Balkonbrand

Celle (ots)

In der Goerdeler Straße in Celle ist es gestern (02.12.2025) zu einem Brand auf einem Balkon gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 16:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter vermutlich ein Blumenkübel auf einem Balkon im Erdgeschoss in Brand gesetzt. Daraufhin gerieten weitere Gegenstände auf dem Balkon in Brand. Nachbarn entdeckten den Brand und löschten ihn. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes war die 33 Jahre alte Bewohnerin nicht zuhause. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Brandstiftung. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell